Protezione Civile, per domani prevista allerta meteo gialla

Rischio idrogeologico e condizioni meteo avverse

PALERMO, 2 novembre – La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo Gialla per domani 3 dicembre per il rischio idrogeologico e per condizioni meteo avverse.

Previsti venti di burrasca con forti raffiche. Dalle prime ore di domani e per circa 24-30 ore previste precipitazioni sparse, accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.