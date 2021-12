Domani secondo appuntamento a Casa Cultura con il cineforum studentesco

Ad essere proiettato questa volta il film thriller ''Il Buco'', a partire dalle ore 15.30

MONREALE, 15 dicembre – Dopo il nutrito riscontro di pubblico registrato in occasione del primo appuntamento, torna domani 16 dicembre il cineforum presso i locali di Casa Cultura (ex Santa Caterina), a partire dalle ore 15.30.

La seconda proiezione della rassegna cinematografica, votata anche questa volta dagli studenti del liceo Basile-D'Aleo, vedrà come protagonista la pellicola ''Il Buco'', prodotto e distribuito in Italia dalla piattaforma Netflix. Ancora una volta, subito dopo la proiezione, i presenti avranno la possibilità di confrontarsi attivamente su tutti gli spunti di riflessione che il film ha loro consegnato, dando vita a un dibattito che possa rivelarsi infine formativo.

''Il Buco'' è ambientato infatti in uno scenario distopico in cui alcuni prigionieri, disposti in celle verticali, osservano un particolare regime di detenzione: ai piani superiori spetta una maggiore quantità di cibo, a quelli inferiori soltanto le briciole lasciate loro dai prigionieri dei piani più alti. Un paradigma originale e ovviamente immaginario che tenta tuttavia di mettere in luce quelle problematiche sociali presenti nel vivere contemporaneo. A riporre fiducia in una rinnovata presenza di pubblico gli organizzatori dell'evento, il collettivo studentesco dell'istituto Basile-D'Aleo con il patrocinio del Comune di Monreale..