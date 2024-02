Monte Maranfusa, un tesoro archeologico tutto da scoprire

Se ne è parlato ieri a Casa Cultura nel corso di un incontro organizzato dal Rotary

MONREALE, 10 febbraio – “Monte Maranfusa un tesoro archeologico tutto da scoprire” è stato il tema dell’incontro organizzato dal Rotary Club Palermo Monreale e dal Comune di Monreale nell’ambito delle iniziative promosse per il rilancio del territorio.

I lavori del convegno si sono aperti con il saluto del sindaco Alberto Arcidiacono e del presidente del Rotary Gina Di Prima. Sono intervenuti, fra gli altri gli assessori Letizia Sardisco e Luigi D’Eliseo e il presidente della commissione distrettuale del Rotary Club Palermo Monreale 2110 Giorgio Accomando e la responsabile della biblioteca Santa Caterina Elisa Lo Coco.

La relazione sul Monte Maranfusa risorsa culturale, ambientale, economica dell’entroterra della Valle del Belice, che verrà inserita nella pubblicazione edita dal Distretto Rotary 2110 per l’anno rotariano corrente dal titolo “I Tesori archeologici nascosti di Sicilia e Malta” e’ stata curata dall’architetto monrealese Natale Sabella.

"Ringrazio i rappresentanti del Rotary per il loro dinamismo culturale e sociale – ha detto quest’ultimo – . Ringrazio la presidente Gina Di Prima per avere scelto Monreale per la presentazione di questo progetto nel nostro sito”. Il progetto come ha sottolineato ancora Sabella – vuole riscoprire ed esaltare la bellezza di un sito archeologico prestigioso della Sicilia e trova il suo culmine in un appuntamento editoriale importantissimo. Il sito risale all’età preistorica”.