La magia del Natale, le emozioni del Gospel: applausi ieri sera in cattedrale per i ''Nightingales Singer Ensemble''

Il pubblico ha gradito e partecipato. Stasera si replica nella chiesa di Maria Santissima immacolata a Giacalone. LE FOTO

MONREALE, 23 dicembre – Se, come diceva Sant’Agostino, chi canta prega due volte, allora ieri sera le preghiere saranno arrivate di certo nell’alto dei cieli. Ed avranno portato di sicuro tanta allegria, quanta ne hanno portata in cattedrale.

Ha entusiasmato, e non poco, il concerto tenuto dai “Nightingales Singers ensemble”, il gruppo gospel che si è esibito per volere dell’amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative inserite nel cartellone “Il Natale ritrovato”, grazie anche all’ausilio di alcuni sponsor privati. Una trentina di coristi, davvero bravi, accompagnati da una band, che hanno sfoderato molti brani del repertorio classico del genere, aggiungendo il doveroso tributo alla musica natalizia, tipica di questo periodo. Da “Silent Night” ad “Angels”, a “Oh holy night”, senza dimenticare “Adeste Fideles” ed – ovviamente – “Oh Happy Day”, brano per eccellenza del gospel.

La musica ci ha messo poco a contagiare il pubblico, che – piano piano – si è lasciato coinvolgere prima col semplice battimani ritmato, per arrivare poi ad una partecipazione più diretta. Insomma uno spettacolo insolito, quello di vedere il pubblico in piedi coinvolto a 360 gradi ad interagire con i coristi. Un’allegria profonda, quella che si è respirata in chiesa, per una sera, diametralmente distante dal clima solenne e compassato che la sacralità di un monumento di questo calibro solitamente impone.

Certamente, però, un modo coinvolgente ed efficace di avvicinare i fedeli e soprattutto di regalare loro un momento di riflessione, seppur musicale.

All’evento hanno preso parte l’arcivescovo di Monreale, monsignor Pennisi, il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore al Turismo, Geppino Pupella, qualcuno dei consiglieri comunali e l’Arma dei carabinieri.

Stasera si replica nella chiesa Maria Santissima Immacolata di via Cannavera a Giacalone. Il 4 gennaio, invece, il coro si esibirà nell’Abbazia di San Martino delle Scale.