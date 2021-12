Servizio Civile, la Casa del Sorriso di Monreale promuove tre progetti

Saranno selezionati 68 volontari. Ecco come partecipare

MONREALE, 29 dicembre – È attivo il bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in 2.818 progetti, afferenti a 566 programmi di intervento di Servizio civile universale, in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

In particolare:

• 54.181 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.541 progetti, relativi a 484 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia;

• 980 operatori volontari saranno avviati in servizio in 170 progetti, relativi a 38 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero;

• 37 operatori volontari saranno avviati in servizio in 4 progetti, relativi a 2 programmi di intervento, finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” Misura 6 bis e da realizzarsi nelle regioni Calabria e Sicilia, con il riferimento all’asse di finanziamento asse 1 bis - giovani disoccupati;

• 1007 operatori volontari in 103 progetti (della durata di 12 mesi), relativi a 45 programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale.

La Casa del Sorriso Onlus promuove tre progetti per i quali saranno selezionati 68 operatori volontari.

Il primo progetto denominato “VALORI COMUNITARI” coinvolgerà 34 volontari in attività volte a migliorare la qualità della vita dei minori accolti nelle comunità secondo la seguente distribuzione:

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14 del 26 gennaio 2022.

Per accedere al sito è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.

Si ricorda ai candidati che ai sensi della vigente normativa per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutti coloro che a vario titolo operano entro i locali di un ente pubblico o privato devono essere muniti di Certificazione verde (GreenPass). Inoltre, il personale che accede all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie, così come previsto dalla normativa vigente, è soggetta ad obbligo di vaccinazione. Tali obblighi si estendono anche agli operatori volontari di servizio civile.

Sul sito www.lacasadelsorriso.org il bando completo e tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda. Inoltre, a decorrere dal 31 gennaio 2022 sarà possibile visionare le date dei colloqui di selezione.

La pubblicazione del calendario avrà valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@lacasadelsorriso.org.