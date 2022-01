Santa Caterina, arrivano 800 nuovi libri per la biblioteca

Con l’acquisto di alcuni best seller è stato possibile aggiornare la sezione di narrativa contemporanea

MONREALE, 4 gennaio – È quasi ultimata la nuova fornitura di libri destinati al fondo moderno della Biblioteca Comunale Santa Caterina. Arrivati all'incirca 800 volumi che vanno ad integrare il patrimonio librario esistente.

Una bella ventata di novità per il comune di Monreale che da tanti anni, ormai, non aveva più acquistato libri.

"Con l'acquisto degli ultimi best seller e dei saggi - spiega la responsabile della biblioteca Elisabetta Lo Coco - è stato possibile aggiornare la sezione di narrativa contemporanea. Inoltre i volumi arrivati vanno ad integrare le ultime donazioni fatte dalle case editrici. Dopo un'attenta selezione dei libri da acquistare, oggi - aggiunge - finalmente a disposizione di piccoli e grandi una montagna di volumi. L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla lettura. Bisogna approfittarne per riassaporare il piacere di sfogliare e leggere un bel libro".

Gli acquisti, fatti alla fine dello scorso anno, sono stati possibili grazie al finanziamento di 10mila euro ottenuto in seguito alla partecipazione della Biblioteca Santa Caterina ad un bando del Ministero per il contributo all’editoria e alle biblioteche.