Le ''cascate'' di via Cretazze: guasto a un tubo della condotta e l'acqua scorre giorno e notte

Le ''cascate'' di via Cretazze: guasto a un tubo della condotta e l'acqua scorre giorno e notte

I residenti: ''Strada allagata senza tregua, uno spreco inimmaginabile e un disagio''

MONREALE, 7 gennaio – Un primo intervento era già stato effettuato nel corso degli scorsi mesi estivi, ma il danno alla condotta idrica si è nuovamente ripresentato, questa volta causando più di qualche disagio ai residenti della via Cretazze.

''Migliaia di metri cubi d'acqua potabile si sono già persi. Non c'è tregua durante il giorno e nemmeno nelle ore notturne. La strada è perennemente allagata''. Queste le voci di lamentela espresse dai residenti del tratto stradale interessato (precisamente all'altezza del civico 26) e che sperano ancora che presto o tardi si possa riparare al guasto. Da quanto ci raccontano, infatti, la rottura della condotta idrica sarebbe avvenuta già qualche tempo prima delle festività natalizie e, nonostante siano già trascorse un numero considerevole di settimane, nessun tecnico o operaio adetto alla manutenzione è ancora sopraggiunto per porre rimedio.

Il disagio è presto detto: la strada, costantemente allagata a causa di un vero e proprio fiume d'acqua che mai resta di scorrere e che ovviamente aumenta la propria portata con le piogge, rischia di costituire un serio pericolo per vetture a due o quattro ruote. L'infiltrazione costante sotto l'asfalto di recente posa – visti i lavori di ricostruzione del ponte pericolante poco distante dal guasto – potrebbe poi portare alla rottura del manto stradale, con conseguente insorgere di buche e fosse. ''Quando c'era da intervenire – proseguono i residenti – la macchina comunale non ha mai fatto mancare la propria solerzia. Ne è un esempio la recente frana che ha impedito per qualche ora il passaggio delle macchine. Ci auguriamo che anche adesso, nonostante qualche ritardo, si possa provvedere al più presto''.