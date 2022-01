Lavori al cine-teatro Imperia, un altro passo: nominato il direttore operativo

Affiancherà il direttore dei lavori e dovrà accertarsi della regolare esecuzione di alcune opere, nell'osservanza di clausole contrattuali

MONREALE, 12 gennaio – Può anche questo definirsi un piccolo passo in avanti verso il completamento delle opere di rifunzionalizzazione dell'ex cine-teatro Imperia. Per accertarsi della regolarità nell'esecuzione di singole parti dell'intervento, nel rispetto di alcune clausole contrattuali, è stato infatti nominato un direttore operativo.

Il profilo scelto è quello dell'ingegnere Francesco Rincione e – affiancando in piena collaborazione il tecnico comunale Vittoriano Gebbia, già nominato direttore dei lavori – sarà lui ad espletare le dette mansioni, specialmente – si legge nella delibera di nomina – per quanto attiene gli aspetti impiantistici. Uno gradino che si aggiunge dunque ulteriormente all'iter di completamento della rifunzionalizzazione, riavviato a tutti gli effetti lo scorso novembre dopo ben 9 anni di stop. I lavori, figli di un contributo regionale pari a 900mila euro e scortati da un cofinanziamento comunale di ben 380mila euro, proprio in quella data erano stati ufficialmente riconsegnati alla ditta appaltatrice Euroservizi, suscitando l'indiscusso plauso dell'opinione pubblica.

''Un giorno indimenticabile – aveva allora affermato il sindaco Alberto Arcidiacono – perché finalmente i cittadini monrealesi potranno riappropriarsi di uno spazio che per tanti anni è stato loro sottratto''. A queste parole si aggiungevano anche quelle dell'assessore Geppino Pupella, che indicava in trecento giorni il tempo utile e necessario alla definizione e chiusura del cantiere. In primavera, come ha affermato il sindaco durante la confeenza stampa di fine anno, la struttura dovrebbe essere pronta.