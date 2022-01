Hub di San Gaetano, oggi la visita del commissario Renato Costa

Arcidiacono: “Il massimo della copertura vaccinale per tornare presto alla normalità”

MONREALE, 19 gennaio – “Venire in un luogo così bello e suggestivo come la chiesa di San Gaetano a Monreale è stato davvero emozionante”. È ciò che ha dichiarato il commissario per l’emergenza Covid Renato Costa al suo arrivo nella città normanna, dove ad attenderlo c’era il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e i suoi collaboratori.

“E’ stato fatto un lavoro straordinario - ha continuato Costa - indice di un forte legame tra la comunità e l’amministrazione comunale. Al mio arrivo in questo splendido hub ho avuto la sensazione di trovare una famiglia allargata”.“Monreale è uno di quegli esempi - ha concluso il commissario -dove funziona al massino il rapporto tra l’amministrazione e i cittadini”.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha ringraziato il commissario Costa e tutti colori che hanno lavorato per queste giornate vaccinali che consentiranno di innalzare la copertura vaccinale. “Abbiamo fatto di tutto per rassicurare i cittadini cercando di agevolare tutti e assicurare il massino della copertura vaccinale per tornare presto alla normalità”.

"Ancora un grande successo l'hub vaccinale di Monreale – aggiunge il presidente del Consiglio, Marco Intravaia – I cittadini monrealesi hanno creduto fin dal primo momento nella vaccinazione come via d'uscita dalla pandemia, hanno voglia di vaccinarsi e di essere più forti del virus e dei problemi che si è trascinato. Ringrazio la Regione e l'assessorato regionale alla Salute per la vicinanza, attraverso la visita del Commissario Renato Costa, che testimonia gli sforzi profusi per avvicinare e agevolare i cittadini nell'attività di vaccinazione".

Tra ieri, oggi e venerdì è prevista la somministrazione di duemila vaccini. Nel corso della mattinata anche il commissario Costa ha vaccinato alcuni cittadini e anche la giornalista Elena Sorci.