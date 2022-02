Monreale, 237 mila euro per interventi su strade secondarie di Pioppo e San Martino delle Scale

MONREALE, 18 febbraio – 237 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria su strade secondarie di penetrazione nel demanio forestale comunale nella frazione di Pioppo e Pizzo Neviera al Villaggio Montano e nella frazione di San Martino delle Scale.

È questa la cifra che il Comune ha destinato alla messa in sicurezza di alcune strade, dopo aver beneficiato di un finanziamento da 300 mila euro dal dipartimento di Protezione Civile delle Regione. Fondi inclusi nel Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014 – 2020, che in prima istanza erano stati destinati dalla giunta regionale quale contributo agli investimenti ad amministrazioni locali per interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori colpiti o a rischio di interventi calamitosi.

Il Comune di Monreale, adesso, ha approvato che ad intervenire sia un solo operatore, attraverso un accordo quadro, anche se si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti, in base alla disponibilità finanziaria ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l’obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate dall’accordo quadro con l’operatore economico.