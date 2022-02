Via Cappuccini, ripulito il marciapiedi dalle erbacce

L’azione condotta dai dipendenti comunali e dai volontari ha riportato il decoro lungo il percorso pedonale

MONREALE, 21 febbraio - Tornati in azione da qualche giorno dopo un periodo di stop legato a faccende logistiche, i volontari di “Basta crederci”, armati di strumenti e di buona volontà, sono scesi questa mattina in campo per ripulire il percorso pedonale della via Cappuccini, l’arteria a valle del palazzo arcivescovile.

Si tratta di un intervento di diserbamento quello prodotto dal tandem dei gilet gialli, costituito da Piero Faraci e Vittorio Pumo che, insieme ai dipendenti comunali Salvatore Ganci e Piero Segreto e, attraverso il coordinamento di Ninni Di Salvo (settore Ville e Giardini), sono riusciti a riportare il decoro lungo una zona pedonale importante del centro normanno per facilitarne la fruizione, così come chiesto dal primo cittadino: “Siamo orgogliosi della nostra città - fa sapere attraverso i social il frontman dei volontari, Faraci -. Ci spenderemo sempre e comunque con amore”.