Ires formazione, al via nuovi corsi a Monreale

MONREALE, 27 febbraio – L’Ires formazione, ente di formazione professionale operante a Monreale presso la sede situata all’interno del Collegio di Maria, ha annunciato l’avvio di due nuovi percorsi formativi.

I corsi rientrano nel Programma Operativo per la Regione Siciliana relativo al Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e garantiranno il conseguimento di qualifiche professionali specifiche. In particolare, saranno avviati due percorsi formativi per operatore socio-assistenziale e animatore servizi per l’infanzia.

Per quanto riguarda il corso per operatore socio-assistenziale, esso prevede 15 posti e sarà aperto a tutti i disoccupati/inoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, con durata complessiva di 840 ore di cui 210 di stage e un’indennità di frequenza per ogni giorno di effettiva presenza pari a 4 euro lordi. Il corso per animatore servizi per l’infanzia avrà anch’esso 15 posti e sarà aperto a tutti i disoccupati/inoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, con durata complessiva di 960 ore di cui 210 di stage e un’indennità di frequenza per ogni giorno di effettiva presenza pari a 4 euro lordi. Entrambi i percorsi formativi si terranno a Monreale nella sede dell’ente situata presso il collegio di Maria.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’ente ai seguenti numeri di telefono: 0912712993 e 3913314545. In alternativa si può visitare il sito internet del centro all’indirizzo www.iresformazione.it.