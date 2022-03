Cattedrale, il Cristo in colonna esposto per il periodo della quaresima

Fu realizzato da Girolamo Bagnasco verso la fine del ‘700

MONREALE, 8 marzo – Nella cattedrale di Monreale sarà possibile visitare per tutto il periodo di quaresima "Il Cristo alla colonna". Un'opera risalente al 1787 realizzata dallo scultore palermitano Girolamo Bagnasco, esponente del tardo barocco e classicismo.

L'opera è stata concessa in prestito dal museo Diocesano di Monreale, luogo in cui è custodita da tempo. La scultura raffigurante il “Cristo alla colonna”, proviene dalla Chiesa di San Pietro, solitamente si trova nella sala che conclude l'itinerario espositivo, in origine cappella commissionata dell'arcivescovo Domenico Gaspare Lancia di Brolo e che ospita le opere più tarde del percorso museale.

Si tratta della prima scultura firmata dall'autore in cui si manifestano i caratteri tipici di una maniera che va mediando elementi del formulario barocco con i caratteri classicheggianti.