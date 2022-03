Via Pietro Novelli, stamane l'intervento ai pini inclinati sulla strada

Poco tempo fa la caduta di alcuni rami sulla carreggiata, pericolo accentuato da venti e maltempo

MONREALE, 8 marzo – Sono iniziati questa mattina, in via Pietro Novelli, i lavori di messa in sicurezza di quei pini che, per la loro accentuata inclinazione, rischiavano di costituire un serio pericolo per la sicurezza di abitazioni e utenti della strada.

Potrebbero durare qualche giorno le operazioni – dirette da Ninni Di Salvo di ''Ville e Giardini'' e sollecitati dall'assessore Geppino Pupella – tanto nella fase di potatura, quanto in quella di rimozione e smaltimento totale dell'intera risulta. Per tale ragione a sbracciarsi le maniche, anche nell'attività di gestione della circolazione - a corsia alternata, considerato il necessario impiego di una macchina elevatrice utile a raggiungere la cima abbastanza elevata degli alberi - è una squadra composta tanto da impiegati comunali, quanto da volontari del territorio (Siamo Monreale e Basta Crederci). La pericolosità, rappresentata oltre che dall'altezza della pianta anche dalla sua inclinazione, veniva accentuata con la presenza di forti raffiche di vento e di maltempo, come già capitato in occasione della caduta di alcuni rami – fortunatamente in assenza di passanti – solo poco tempo fa.