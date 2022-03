Definiti i progetti esecutivi per il completamento dell’illuminazione della circonvallazione

I tratti ancora al buio sono quelli di competenza Anas, versante Rocca e Villa Carolina

MONREALE, 16 marzo – E’ stata definita dall’ufficio tecnico comunale, la progettazione esecutiva dell'impianto di illuminazione della Circonvallazione per i tratti Anas compresi tra la Rocca e Villa Carolina.

Lo rende noto l'assessore ai Servizi a rete Geppino Pupella. “Il progetto prevede tre interventi per un importo di 240.000 euro realizzabili in tempi medi – dichiara Pupella – il primo dei quali di prossima realizzazione, interessa il tratto lato Palermo e a seguire il tratto lato Villa Carolina. Per il primo lotto l'ufficio tecnico comunale, al quale – sottolinea l'assessore Pupella – va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, sta provvedendo secondo la normativa vigente all'affidamento dei lavori, per cui si ipotizza di potere avviare gli stessi entro un mese.

Successivamente saranno consegnati gli altri due lotti. Con tali progetti l'amministrazione comunale persegue l'obiettivo secondo il proprio programma di manutenzione, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica utilizzando la tecnologia a led. “Ringrazio chi ha collaborato alla riuscita del progetto – aggiunge il sindaco Alberto Arcidiacono - eliminare le criticità del territorio in tempi brevissimi è un obiettivo che riteniamo prioritario per la sicurezza alla viabilità dei cittadini”.