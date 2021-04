Luci accese alla Circonvallazione tra sessanta giorni

Consegnati stamane i lavori alla ditta Indedil che realizzerà le opere

MONREALE, 22 aprile – L’amministrazione alla presenza dei tecnici comunali l’architetto Pietro Albanese e il geometra Giuseppe Sala ha consegnato stamane, alla ditta Indedil, i lavori per l’attivazione dell’impianto di illuminazione della circonvallazione di Monreale che tornerà ad illuminarsi entro 60 giorni.

L’intervento prevede la messa in sicurezza, l’adeguamento e l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione per quanto riguarda l’importante arteria che mette in collegamento Monreale con la città di Palermo e gli altri centri dell’hinterland di competenza del comune di Monreale.

“L'intervento -sottolinea l'assessore Pupella -prevede il rifacimento della rete e la sostituzione dei corpi illuminanti a LED che oltre a migliorare l'arredo consentiranno di aver una migliore illuminazione che darà nelle ore notturne una maggiore sicurezza alla strada".

“Abbiamo consegnato oggi - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - una delle opere pubbliche più importanti per quanto riguarda la sicurezza di tutti e contiamo di poterla restituire al più presto alla collettività che potrà finalmente dopo decenni beneficiare di questa ulteriore opera pubblica”. Il presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia evidenzia l'importanza dell'intervento che servirà a rendere efficiente dopo tanti anni la rete di illuminazione.