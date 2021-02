Illuminazione sulla circonvallazione, a giorni la gara di affidamento dei lavori

Pupella: “Potrebbero essere affidati entro marzo”

MONREALE, 13 febbraio – Un passo ulteriore sta per essere compiuto verso la riaccensione della circonvallazione. La notizia arriva dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall' assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella.

Al termine di un iter amministrativo contabile completato dagli uffici tecnici, l’amministrazione comunale è pronta per indire la gara per i lavori di messa in sicurezza ed accensione dell' impianto di illuminazione pubblica della via Circonvallazione. “Il progetto per un importo di 260.000 euro, stanziati con fondi comunali, - dichiara l'assessore Pupella - andrà in gara in settimana e si prevede, nel rispetto dei tempi normativi, di poter affidare i lavori entro il mese di marzo . Considerando i tempi di realizzazione, si ipotizza che entro il mese di aprile sulla circonvallazione ritornerà l'illuminazione.

Il sindaco Alberto Arcidiacono esprime il proprio compiacimento per il raggiungimento e la realizzazione di uno dei più importanti obiettivi che fanno parte integrante del proprio programma elettorale. “Dopo tanti anni -dichiara il Sindaco Arcidiacono - si riaccenderà il tratto comunale che va da Poggio Normanno fino alla parte sottostante il cimitero comunale. Una messa in sicurezza in una delle arterie più importanti del nostro territorio”.