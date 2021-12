''Natale in Vetrina'', ecco i vincitori del concorso promosso dal Comune

Vince “U Biunnu” frutta e verdura, davanti a “Neverland Bomboniere” e “Medinilla Flowers”. LE FOTO

MONREALE, 29 dicembre – E’ stata definita ieri pomeriggio dai componenti della giuria tecnica la classifica dei vincitori del concorso “Natale in Vetrina” ideato dal Comune di Monreale, al quale hanno aderito ben 47 esercizi commerciali della città.

Al termine della votazione il primo classificato è risultato “U’ Biunnu” Frutta e Verdura di Giovanni Adimino di via Venero; al secondo posto “Neverland Bomboniere” d via Roma 89; Terzo classificato, quindi, “Medinilla Flowers” di via Venero 32.

La giuria era composta dai direttori dei Giornali on line MonrealeNews, MonrealePress, Filodiretto, MonrealeLive e dal fotografo Giuseppe Giurintano.

Ai vincitori verrà consegnata dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore alle Attività Produttive Geppino Pupella una targa in ceramica. A tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, inoltre, sarà dato un attestato di partecipazione per la fattiva collaborazione e per la massiccia adesione che ha contribuito a dare impulso alle attività commerciali ed a creare una calda atmosfera natalizia.

Un particolare ringraziamento ai 47 partecipanti, è stato espresso dall’assessore alle Attività Produttive Geppino Pupella, che è rimasto fortemente soddisfatto per la numerosa partecipazione che consentirà di poterla riproporre negli anni a venire, considerato il grande entusiasmo con il quale è stata accolta. La premiazione sarà presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, il quale ha dichiarato che questa iniziativa è stata determinante nel creare quell’atmosfera di un “Natale Ritrovato”, importante per l’intera comunità monrealese particolarmente coinvolta in tutte le iniziative proposte dall’amministrazione.

Le foto della gallery sono state realizzate da Giuseppe Giurintano