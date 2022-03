Raccolta differenziata, dal Corepla arrivano 78 mila euro per il conferimento della plastica

Raccolta differenziata, dal Corepla arrivano 78 mila euro per il conferimento della plastica

Sono somme relative al secondo semestre del 2021

MONREALE, 19 marzo –. Sembra che dia i suoi frutti anche concreti la raccolta differenziata a Monreale. Soprattutto per quel che riguarda la plastica. L’innalzamento della percentuale, verificatasi negli ultimi mesi ha fatto sì che siano cresciute le quantità di rifiuti che non sono andati in discarica, ma conferiti ai consorzi di filiera.

È di due giorni fa la determina dirigenziale con la quale il comune di Monreale mette in entrata la somma di quasi 78 mila euro, proveniente dal Corepla, il consorzio di filiera relativo al riutilizzo della plastica per conferimenti riguardanti il secondo semestre 2021, in virtù della convezione firmata tra il comune stesso e il consorzio.

Il Corepla, a questo scopo ha già provveduto a ad emettere le cosiddette “prefatture”, corrispondenti ai singoli periodi di conferimento. Toccava quindi al comune, con atto formale, perfezionare la procedura.