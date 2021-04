Ancora controlli per il corretto conferimento dei rifiuti nel quaritere Bavera

Le verifiche sono state effettuate dalla Polizia Municipale e dagli uomini della Ecolandia

MONREALE, 9 APRILE – Sono proseguiti anche questo venerdì, giorno tradizionalmente dedicato al ritiro della spazzatura indifferenziata, i controlli congiunti effettuati dalla Polizia Municipale e dai dipendenti della ditta Eccolandia, per verificare il corretto conferimento dei rifiuti a Monreale.

Oggi l’attenzione degli addetti si è concentrata su via Baronio Manfredi, via San Vito e via Benedetto Balsamo, nel quartiere Bavera, dove sono state rilevate diverse irregolarità. Rifiuti gettati senza differenza di tipologia, secondo un malcostume purtroppo ancora duro a morire.

Gli agenti della Polizia Municipale, come apprendiamo, in questa circostanza non hanno elevato contravvenzioni, ma hanno annotato i nominativi dei cittadini che avevano conferito irregolarmente. Una sorta di “warning”, un cartellino giallo, che la prossima volta potrebbe diventare rosso. Non è escluso che dal prossimo controllo, pertanto, possano scattare le multe.

Va ricordato che effettuare la raccolta differenziata è un’ottima pratica di civiltà, che serve tra l’altro a conferire meno quantitativi di rifiuti in discarica e quindi a versamenti meno onerosi per il comune (e quindi a catena per i cittadini) per il loro smaltimento.