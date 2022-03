Casette dell'acqua: si attende ancora l'attivazione del servizio

Arcidiacono a MN: ''Probabile inaugurazione all'inizio della prossima settimana''

MONREALE, 29 marzo – Alla fine dovremmo esserci. L'attivazione del servizio di distribuzione di acqua liscia o addirittura gassata, direttamente dalle nuovissime ''casette'', dovrebbe dunque essere in dirittura d'arrivo.

A confermarcelo – dopo aver raccolto più di una voce di curiosità da parte dei cittadini – è stato lo stesso primo cittadino monrealese Alberto Arcidiacono. All'inizio della prossima settimana dovrebbe dunque esserci probabilmente l'attivazione delle casette, la cui installazione risale addirittura a quasi un anno fa. L'iniziativa – conveniente rinfrescarla per chiunque non la ricordasse – era stata appoggiata dall'amministrazione comunale nell'estate del 2020 con l'approvazione di un atto di indirizzo che destinasse fondi statali per la realizzazione di opere di sviluppo territoriale sostenibile.

Le somme di quell'anno erano dunque ricadute sulle ormai note ''Casette dell'acqua''. A marzo 2021 la comunicazione dell'avvio dell'installazione delle strutture, che però ancora ad agosto non poteva esser completata per la mancanza di una casetta, nello specifico quella collocata all'ingresso della scuola Margherita di Navarra di Pioppo. In quell'occasione, un nostro articolo riportava una dichiarazione del sindaco, rilasciata attraverso i canali social, che stimava la loro attivazione ''orientativamente – affermava - con l'inizio delle scuole''. Stando adesso all'ultima dichiarazione a noi rilasciata, è possibile che l'inaugurazione – come detto – possa aver luogo già la prossima settimana.