Beni confiscati, la giunta presenta progetti per lo sfruttamento

L’idea è quella di realizzare una piscina in contrada Pileri

MONREALE, 29 marzo – La giunta Arcidiacono, su proposta degli assessori ai Servizi a rete Geppino Pupella e beni confiscati Letizia Sardisco, ha dato l’o per definire l'iter amministrativo che consentirà al comune di presentare i progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia, da finanziare nell' ambito del Pnrr.

Il bando, rivolto alle regioni del Mezzogiorno, consente ai comuni di presentare più progetti su aree confiscate e trasferite al patrimonio comunale.

Con questi e altri progetti - afferma il sindaco Alberto Arcidiacono - stiamo dando grande spazio alle strutture per i nostri giovani che finalmente potranno usufruire di impianti sportivi e nello stesso tempo andremo a recuperare beni confiscati così come prevede la legge n. 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie”.

L'assessore ai beni confiscati alla mafia Letizia Sardisco e quello ai Servizi a rete Geppino Pupella, in piena collaborazione, hanno deciso inserire un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area di via Pileri, a beneficio della collettività e delle nuove generazioni, dove sorgerà il Centro Sportivo Themis con piscina per un importo di 3.164.833 euro e di un progetto di recupero e manutenzione dell'immobile situato nella stessa area da destinare alla Protezione civile per un importo di 830.491 euro.

“Il progetto del centro sportivo – dichiara l'assessore Sardisco – prevede una piscina a vasca corta regolamentare da 25 metri e 5 corsie oltre la tribuna per una capienza di 400 spettatori, spogliatoi, uffici e zona giuria; un parcheggio e una area per futuri impianti”. “L'impianto – aggiunge – sarà messo anche a disposizione degli studenti attraverso le convenzioni sottoscritte con i dirigenti scolastici”.

“I progetti – sottolinea ancora Pupella – sono stati totalmente redatti dagli architetti comunali Finella Badagliacca e Piero Albanese. La squadra di tecnici comunali che ha lavorato ai progetti ha ricevuto i complimenti dell’amministrazione per l’impegno e la professionalità nella redazione degli impianti tra i quali vi è pure la ristrutturazione della cantina Kaggio per un importo di 337.000 euro e dell' Agriturismo Portella della Ginestra per un importo di 115.000.