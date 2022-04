Festa del Crocifisso, The Kolors ''in pole'' per il 2 maggio

Trattative in corso, ma filtra cauto ottimismo anche da Arcidiacono: ''Ancora nulla è chiuso''

MONREALE, 2 aprile – Trattative in corso, nulla ancora di deciso, sicuro e definitivo. Al momento dunque solo un cauto ottimismo che aleggia intorno all'indiscrezione che nelle ultime ore circolava con insistenza circa la presenza della band partenopea , capeggiata da Antonio ''Stash'' Fiordispino, per lunedì 2 maggio sul palco di piazza Guglielmo II.

Niente conferme ufficiali dunque, almeno per ora. Le riserve – come è scontato in caso di trattative ancora in corso (o in via di chiusura) – sono difficili da sciogliere. Quel che è certo, d'altra parte, è che il rinnovato entusiasmo per la ripresa, dopo ben due anni di pandemia, della macchina organizzativa gravitante intorno alla processione del SS Crocifisso e delle giornate di festa che anticipano l'evento sacro, stanno letteralmente catalizzando l'attenzione di una grandissima fetta dell'opinione pubblica monrealese. A poco meno di un mese dall'inizio della tradizione settimana festiva, l'indiscrezione che sul palco di piazza Guglielmo sarebbe salito il gruppo musicale, ex concorrente del programma televisivo ''Amici'', fucina negli ultimi anni di successi che hanno catturato un pubblico sempre più misto e variegato, se confermata nei prossimi giorni, potrebbe certamente costituire una grande opportunità per la cittadina normanna quanto ad affluenza da parte di flussi di visitatori dal capoluogo e da altri centri abitati vicini. Allo stato attuale – come confermato a MN dallo stesso sindaco Arcidiacono – i The Kolors sono ''tra i papabili... in pol! Ancora nulla però è chiuso''.