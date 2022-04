Pioppo, palazzetto dello sport: la giunta comunale approva il progetto

La struttura sorgerà nello spazio antistante la scuola Margherita di Navarra. Atteso a giorni l’ok dalla sovrintendenza

MONREALE, 9 aprile - Questioni di necessità e di sviluppo del territorio: questa la linea di governo che intende osservare, attraverso l’approvazione amministrativa del progetto, l’amministrazione comunale valutando positivamente la possibilità di realizzare un palazzetto sportivo presso l’area attigua all’istituto comprensivo statale Margherita di Navarra, nella frazione di Pioppo.

È noto anche ai sassi che la carenza di tale servizio, potendo apprezzare il rilancio del territorio in questo ambito, ha inevitabilmente provocato qualche disagio alle società sportive locali, costrette ad individuare soluzioni altrove. Ne è un esempio l’attività svolta dal Monreale C5, che calcando i palcoscenici del campionato nazionale di serie B, ha dovuto trovare residenza al PalaCanino di Altofonte.

Intanto, da palazzo di città, arrivano le prime rassicurazioni. Lo scorso martedì, infatti, la giunta comunale ha deliberato l’approvazione amministrativa del progetto definitivo redatto dall’area “Pianificazione del Territorio e l’attivazione della procedura di finanziamento mediante la parziale devoluzione di un prestito (C.D.P. N° 4480329/00) richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti nel lontano 2006, considerando il venir meno dell’interesse pubblico nell’investire su un precedente progetto. L’importo complessivo, ammonta a circa 895 mila euro, sufficienti per coprire i costi previsti per la realizzazione della struttura (euro 683.788,70), che prevede oltretutto una tribuna per ospitare il pubblico durante le manifestazioni. L’iter burocratico, dunque, è in dirittura d’arrivo e nei prossimi giorni dovrebbe tuttavia arrivare l’ok dalla sovrintendenza.