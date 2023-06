Pioppo, iniziati i lavori per la costruzione del palasport

Dureranno 150 giorni, salvo proroghe. Il Comune, però, spera di finire prima

MONREALE, 21 giugno – Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di realizzazione del palazzetto dello sport di Pioppo, che sorgerà negli spazi esterni della scuola Margherita di Navarra.

Ad eseguirli, dopo che erano stati consegnati ufficialmente lo scorso 2 marzo, sarà l'associazione temporanea di imprese costituita dagli operatori Biondo srl e Impresa Edile e stradale del geometra Rizzo Antonino & C S.A.S.

Entrambe le ditte hanno sede legale a San Giuseppe Jato. I lavori presentano un importo di 629.255,76 euro oltre IVA. L’appalto avrà la durata di 150 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale, salvo eventuali proroghe previste dalla normativa specifica come previsto nel cronoprogramma dei lavori. Anche questo progetto, come fa sapere l'amministrazione comunale, si inserisce in un percorso per il rilancio delle attività sportive.

Il palazzetto dello sport di Pioppo sarà una struttura polivalente, in grado di ospitare le attività agonistiche di diverse discipline: dalla pallavolo, al basket, al calcio a 5, alla pallamano.

Sarà dotato di spogliatoi e di una tribuna in grado di contenere circa 300 spettatori. Alla luce di questi accadimenti, quindi e considerati i tempi di realizzazione e quelli necessari per la sua omologazione per le attività federali, è lecito pensare che potrà essere pienamente a disposizione delle società monrealesi a partire dal 2024.