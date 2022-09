La Margherita di Navarra apre le porte agli studenti

Lunedì 19 l’inizio del nuovo anno scolastico

MONREALE, 14 settembre – Lunedì 19 settembre la dirigente scolastica saluterà l’inizio del nuovo anno scolastico insieme agli alunni delle classi prime della scuola primaria di Pioppo. Il 20 sarà la volta dei piccoli della primaria di Villaciambra ed infine il 21 saranno le classi prime della primaria e della secondaria di San Martino ad essere accolti per l’avvio di questo nuovo anno.

“Ci auguriamo un anno sereno, all’insegna della normalità”, dichiara la dirigente Patrizia Roccamatisi, “dopo un secondo anno di pandemia che ha ancora frenato la bellezza dell’esperienza scolastica partecipata e attiva. Finalmente quest’anno le sezioni dell’infanzia di Villaciambra rientreranno tutte nel plesso, grazie ai lavori di adeguamento completati dall’amministrazione comunale, e anche la maggior parte dei nostri alunni rientrerà nei rispettivi plessi”.

Mercoledì 21 settembre avranno inizio le attività degli alunni del corso musicale con la musica di insieme e le lezioni individuali.

“Sarà un anno fondamentale per la nostra istituzione scolastica, un anno di normalità e di innovazione, ricco di attività curricolari ed extracurricolari, anche per la scuola dell’infanzia. Un anno dalle grandi opportunità, prezioso trampolino per la scuola di domani, quella che vorremo costruire anche con il contributo della nostra comunità”.

L’educazione motoria alla scuola primaria arricchirà l’offerta formativa per gli alunni delle classi quinte, incrementando di due ore settimanali il loro tempo scuola, da 27 a 29 ore. Presto saranno attivati i progetti pon, strumenti fondamentali per il recupero della socialità e della relazione tra gli alunni.

“L’augurio per tutti i nostri alunni è quello che, finalmente, possano tornare ad una sana routine scolastica con un rinnovato significato”. Qui tutti gli orari e le classi dei tre plessi di Pioppo, San Martino e Villaciambra.