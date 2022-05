Entrano nel clou stasera i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso con lo spettacolo di cabaret di Sasà Salvaggio

È in programma stasera a piazza Guglielmo

MONREALE, 1 maggio - Entrano nel clou i Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso organizzati dall’amministrazione comunale in sinergia con l’associazione per i “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”.

Sul palco di Piazza Guglielmo II, dopo l’esibizione del giovane cantante Mess (Pietro Messina), prevista per le ore 21.30, lo spettacolo proseguirà con i Maghi Marco e Peter e l' esilarante esibizione del cabarettista Sasà Salvaggio, interamente sponsorizzato da AMG Gas.

Domani, invece, il palco della piazza del Duomo arabo-normanno farà da splendida cornice al concerto dei "The Kolors".

La 396esima edizione della festa 2022, la prima sotto l’amministrazione Arcidiacono, torna dopo due anni di sospensione a causa della pandemia e riporta in citta’ eventi e tradizioni tanto care ai monrealesi che vivono nel territorio e ai tanti che ogni anno ritornano a Monreale per partecipare alla festa religiosa e alla tradizionale processione del 3 maggio del venerato simulacro portato a spalla dai “fratelli”.

Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore al turismo e allo spettacolo Geppino Pupella, nel corso di una conferenza stampa, avevano presentato con il presidente dell’associazione culturale per i festeggiamenti del Tre Maggio Salvatore Modica il calendario delle iniziative che prevedono spettacoli musicali, fontane danzanti, sfilate folkloristiche di carretti siciliani, bande musicali per le vie della città e numerose celebrazioni religiose nel magnifico santuario della Collegiata. Ed ancora le spettacolari Luminarie per le vie della città e i giochi pirotecnici che chiuderanno l’edizione 2022 .