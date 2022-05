Case popolari di via Pio La Torre e Fondo Pasqualino, consegnati i lavori di riqualificazione

MONREALE, 12 maggio – “Quello di oggi è un importante risultato che tende a concretizzare mesi di lavoro e che ci consente di dare risposte tangibili ai cittadini, assicurando loro edifici più efficienti e aree di pertinenza fruibili in totale sicurezza”.

È quanto affermato oggi da Mario Caputo, deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione parlamentare “Attività Produttive”, in occasione della consegna dei lavori, da parte dell’Iacp di Palermo, per la realizzazione di opere di riqualificazione, consolidamento e urbanizzazione di aree di edilizia popolare, durante il sopralluogo preliminare a cui hanno partecipato i consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, il tecnico dell’Istituto autonomo case popolari di Palermo in qualità di RUP, geometra Giuseppe Di Giovanni i tecnici dell’impresa “Bennardo” di Favara, assegnataria dei lavori.

“Si tratta di opere necessarie - ha continuato Caputo - per ripristinare il degrado strutturale dei padiglioni e per rendere decorosi gli spazi esterni, attraverso la rigenerazione delle aree verdi attigue. Nella fattispecie, per gli alloggi popolari di via Pio La Torre, gli interventi riguarderanno la riqualificazione delle superfici urbane esterne, il ripristino delle aree verdi con rispettiva piantumazione e la messa in sicurezza dei parapetti di protezione mentre, per fondo Pasqualino, i lavori prevedranno il ripristino degli intonaci esterni compreso gli intradossi dei balconi, l’omogeneizzazione delle superfici rivestite dalle piastrelle, la sostituzione delle lastre di marmo con gocciolatoio, la verniciatura di ringhiere, il risanamento dei muretti esterni e la pulizia delle aree verdi di pertinenza”.