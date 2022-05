Covid-19, in Sicilia 980 nuovi contagi e 10 vittime

Il numero degli attuali positivi si attesta a 97.986 unità

PALERMO, 12 maggio - Continua il monitoraggio della situazione epidemiologica in Sicilia: oggi sono stati comunicati 980 nuovi casi di positività al coronavirus, mentre le 10 vittime riscontrate portano il totale dei decessi a 10.737.

Gli attuali positivi al Covid-19 sono 97.986, mentre i guariti registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 4.161. I ricoverati sono rispettivamente 717 in degenza ordinaria e 10 nelle terapie intensive. Questi i contagi emersi a livello provinciale: 210 a Palermo, 184 a Trapani, 157 a Catania, 121 sia a Messina che a Caltanissetta, 107 a Siracusa, 99 a Enna, 83 ad Agrigento e 73 a Ragusa. In tutta Italia sono stati rilevati 39.317 positivi in più e 130 vittime, oltre a un'incidenza del 14,6%.