Getta i rifiuti dove non dovrebbe, beccato dalle telecamere

Proseguono i controlli del comune sul territorio. Il cittadino sarà multato

MONREALE, 17 maggio – Getta la spazzatura per strada, ma viene colto in flagrante dalle telecamere di sorveglianza. Succede dei dintorni di Monreale, dove stamattina un furbetto dei rifiuti è stato immortalato al momento del suo conferimento selvaggio.

Lo rende noto l’assessore ai Servizi Ambientali del comune, Totò Grippi, affermando che le telecamere vengono spostate continuamente al fine di effettuare un monitoraggio continuo in tutto il territorio ed essere, quindi più efficaci. “Adesso – fa sapere l’assessore – partiranno i controlli per emettere la sanzione amministrativa per conferimento irregolare. Prosegue, dunque, l’attività per l’incremento della raccolta differenziata che grazie alla collaborazione di tanti cittadini virtuosi sta andando avanti”.