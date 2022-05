Coronavirus, tornano a salire i contagi in Sicilia: sono 3.281

La Regione ha specificato però che circa 900 di questi sono da attribuire ad altri giorni

PALERMO, 17 maggio - Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono emersi 3.281 nuovi casi di positività, a fronte di 20.894 tamponi effettuati; l'incidenza è salita dall'11,2% di ieri al 15,7%, ma la Regione ha precisato che circa 900 dei contagi rilevati fanno capo a giornate differenti da quella odierna.

Anche le 24 vittime non sono tutte da attribuire a oggi, mentre il numero dei guariti si attesta a 3.506 unità. Delle 95.351 persone attualmente affette dalla malattia in Sicilia, 676 sono ricoverate con sintomi (-5) e 37 in rianimazione. La suddivisione provinciale delle infezioni comunicate nel bollettino ufficiale è la seguente: 881 casi sono stati riscontrati a Catania, 703 a Palermo, 451 a Messina, 446 a Siracusa, 387 ad Agrigento, 294 a Ragusa, 224 a Caltanissetta, 223 a Trapani e 81 a Enna.

In tutta Italia sono stati registrati 44.489 nuovi positivi al Covid-19. Il dato si accompagna alle 148 vittime segnalate e al tasso di positività pari al 13,3%; le analisi processate sono state 335.217.