Nuovi orari per l’erogazione idrica in alcune vie di Pioppo

Nuovi orari per l’erogazione idrica in alcune vie di Pioppo

L’acqua verrà erogata tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 12.30

MONREALE, 18 maggio – L’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, comunica alla cittadinanza che per motivi di salvaguardia della rete idrica della frazione di Pioppo, che non è piu nelle condizioni di sopportare gli elevati sbalzi di pressione che causano guasti continui, subiranno dei cambiamenti gli orari di erogazione in alcune vie.

Anche le 24 vittime non sono tutte da attribuire a oggi, mentre il numero dei guariti si attesta a 3.506 unità. Delle 95.351 persone attualmente affette dalla malattia in Sicilia, 676 sono ricoverate con sintomi (-5) e 37 in rianimazione. La suddivisione provinciale delle infezioni comunicate nel bollettino ufficiale è la seguente: 881 casi sono stati riscontrati a Catania, 703 a Palermo, 451 a Messina, 446 a Siracusa, 387 ad Agrigento, 294 a Ragusa, 224 a Caltanissetta, 223 a Trapani e 81 a Enna.

Ecco quali: Chiesa Nuova, Chiasso Chiesa Nuova, via Acqua del Pero via Mulini,via provinciale dal civico n1 all’angolo di Via Valletaio. In queste zone l’acqua verrà erogata tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 12.30.