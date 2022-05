Rifiuti, pubblicato il bando: via alla gara settennale

Un affare da 84 milioni di euro, riguarda 19 comuni. La presentazione delle offerte entro il 24 giugno prossimo

MONREALE, 18 maggio – E’ stata bandita ufficialmente oggi la gara europea a procedura aperta per l’affidamento settennale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi, urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri della Srr “Palermo Provincia Ovest”.

Il bando, che riguarda il servizio in 19 comuni della provincia, è già stato pubblicato oggi nella Gazzetta europea e sul sito della SRR.

La gara sarà espletata dalla SRR Palermo Provincia Ovest su piattaforma telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente attraverso il sistema telematico all’indirizzo URL: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile anche dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it, entro e non oltre le ore 13 del 24 giugno prossimo.

L’appalto è suddiviso in .5 Lotti:

Lotto 1 Monreale e frazioni (importo a base di gara 24.238.930,43 euro);

Lotto 2 Misilmeri e frazioni (importo a base di gara 18.657.230,29 euro);

Lotto 3 Bolognetta, Godrano, Marineo, Roccapalumba e Vicari (importo a base di gara 12.660.776,76 euro);

Lotto 4 Camporeale, Corleone, Piana degli Albanesi, Roccamena, Santa Cristina Gela (importo a base di gara 16.427.764,85 euro);

Lotto 5 Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi (importo a base di gara 12.207.092,79 euro).

L’Importo complessivo del servizio in appalto è di 84.191.795,12 di euro IVA esclusa.

La durata dell’appalto è di sette anni.

I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale https://www.srrpaovest.it/ nella sezione “Bandi di gara”.