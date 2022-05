Covid-19, in Sicilia 1.727 nuovi casi e incidenza all'11,3%

Più di 15 mila i tamponi processati. La regione è oggi al quarto posto per numero di nuovi contagi

PALERMO, 28 maggio - Nelle ultime ventiquattro ore i casi di Covid emersi in Sicilia sono stati 1.727, a fronte di 15.168 test condotti; sono stati registrati altresì 9 vittime e un tasso di positività dell'11,3%.

La nostra regione, oggi al quarto posto in Italia per nuove infezioni dopo Lombardia, Lazio e Campania, conta attualmente 73.569 positivi. Di questi, 521 sono ricoverati con sintomi e 19 in terapia intensiva. A livello provinciale, i nuovi casi di positività sono 554 a Catania, 471 nel Palermitano, 251 a Messina, 215 nel Siracusano, 167 a Trapani, 155 nell'Agrigentino, 136 a Ragusa, 116 nel Nisseno e 34 a Enna. In tutta Italia sono stati riscontrati 18.255 positivi in più rispetto alla giornata precedente (a fronte dei 193.183 tamponi processati), 66 decessi e un'incidenza che si attesta al 9,4%.