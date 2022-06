Coronavirus, l'andamento nell'Isola: 678 positivi e incidenza al 7,8%

Sono 295 le nuove infezioni emerse a Palermo e provincia

PALERMO, 3 giugno – 678 nuovi contagi e tasso di positività al 7,8%: è questo il bilancio odierno della situazione epidemiologica da coronavirus nella nostra regione. In particolare, 387 dei nuovi casi sono stati riscontrati a Messina, 295 a Palermo, 279 a Catania, 80 a Trapani, 74 a Ragusa, 58 a Siracusa, 53 ad Agrigento, 50 a Caltanissetta e 15 a Enna.

Dei 58.980 attuali positivi, 543 sono ricoverati in degenza ordinaria e 25 si trovano invece in rianimazione; guariti e vittime sono, rispettivamente, 1.146 e 5. In tutta la penisola i contagi registrati oggi sono 9.429, a fronte di 70.689 tamponi processati (di cui 8.654 in Sicilia); sono stati rilevati inoltre 40 decessi e un tasso di positività pari al 13,3%.