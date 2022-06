Covid-19, in Sicilia 2.327 contagi e oltre 59 mila attuali positivi

Il tasso di positività balza al 17%. Palermo conta 730 nuove infezioni

PALERMO, 4 giugno - Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati 2.327 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati a fronte dei 13.629 tamponi processati in tutto il territorio regionale. L’incidenza balza al 17%, mentre il numero degli attuali positivi si attesta a 59.743 unità; di questi, 537 sono ricoverati con sintomi e 28 in terapia intensiva.

Le 6 vittime comunicate oggi portano il numero totale da inizio pandemia a 10.979 unità; nelle province sono rilevati rispettivamente 730 casi a Palermo, 462 a Messina, 425 a Catania, 296 a Siracusa, 207 ad Agrigento, 176 a Trapani, 170 a Ragusa, 100 a Caltanissetta e 43 a Enna. In tutta Italia sono stati registrati 22.527 nuovi contagi da Covid-19, 47 vittime e un tasso di positività dell’11,9%.