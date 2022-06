Pandemia da Covid, la situazione in Sicilia: 1.552 contagi e 5 vittime

Si attesta invece a 1.786 unità il numero dei nuovi guariti

PALERMO, 5 giugno - Il monitoraggio della situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia ha fatto rilevare 1.552 nuove infezioni, riscontrate a fronte dei 13.439 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore (l'incidenza si attesta all'11,5%); la provincia in cui sono stati registrati più casi è quella di Catania (+565).

Essa è seguita da Palermo (+514), Messina (+270), Siracusa (+182), Trapani (+145), Ragusa (+133), Agrigento (+93), Caltanissetta (+66) ed Enna (+24). Oggi nel bollettino sono state segnalate anche 1.786 nuove guarigioni e 5 vittime; delle 59.944 persone attualmente positive al Covid nell'Isola, 538 sono ricoverate in degenza ordinaria e 27 in rianimazione. A livello nazionale sono stati accertati 15.082 nuovi casi di positività al coronavirus, 27 vittime e un tasso di positività del 12,1% (in virtù delle 123.699 analisi effettuate).