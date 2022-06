Covid-19, la situazione epidemiologica in Sicilia: 757 casi e 6 vittime

Negli ospedali dell'Isola sono ricoverate per Covid 581 persone

PALERMO, 13 giugno – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 757 i nuovi casi di positività al coronavirus, emersi a fronte di 6.378 tamponi processati; l'incidenza si colloca invece al 12% (ieri era al 13%).

Delle 62.875 persone attualmente positive al Covid, 581 sono attualmente ricoverate (di cui 26 in terapia intensiva), mentre si registrano anche 6 vittime e 926 guarigioni. I contagi rilevati in data odierna sono stati rispettivamente 391 a Catania, 256 nel Palermitano, 89 ad Agrigento, 70 nel Trapanese, 69 a Siracusa, 61 nel Ragusano, 50 a Messina, 47 nel Nisseno e 22 a Enna. L'intera penisola conta 10.371 casi in più rispetto alla giornata precedente, 41 vittime e un tasso di positività del 13,9% (in virtù dei 74.636 tamponi effettuati).