Covid-19, la situazione epidemiologica nell'Isola: 2.734 casi e 19 vittime

Il tasso di positività cala al 15,2%. Più di 600 gli attuali ricoverati

PALERMO, 15 giugno – E' pari a circa mille unità il calo dei nuovi contagi da Covid rispetto a ieri, quando ne erano stati rilevati 3.765: nelle ultime ventiquattro ore le infezioni riscontrate sono state 2.734 e sono emerse a fronte di 17.951 tamponi processati (il tasso di positività si colloca al 15,2%).

Le vittime sono 19, 11.091 in totale dall'inizio dell'emergenza; i guariti sono invece 2.352, mentre dei 47.245 attuali positivi 586 sono ricoverati in degenza ordinaria e 26 in terapia intensiva.

La ripartizione provinciale dei nuovi contagi è la seguente: 957 sono stati registrati a Palermo, 892 a Catania, 579 a Messina, 335 a Siracusa, 273 a Ragusa, 229 a Trapani, 205 ad Agrigento, 127 a Caltanissetta e 64 a Enna. L'intera penisola conta oggi 31.885 casi di coronavirus in più (accertati a fronte di 195.439 analisi effettuate), 48 vittime e un'incidenza del 16,3%.