Coronavirus, in Sicilia 4.142 nuovi positivi e 5 decessi

Coronavirus, in Sicilia 4.142 nuovi positivi e 5 decessi

La Regione ha precisato che le vittime comunicate fanno riferimento ad altri giorni

PALERMO, 25 giugno – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 4.142 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Sicilia, rilevati a fronte di 18.268 analisi effettuate.

Il bollettino giornaliero riporta l'avvenuto riscontro di 5 nuovi decessi, da attribuire a giornate differenti da quella odierna, mentre il tasso di positività si colloca al 22,7%. Delle 62.909 persone attualmente affette dal Covid nell'Isola, 685 sono ricoverate con sintomi e 25 in terapia intensiva; il numero complessivo dei guariti dall'inizio della pandemia ha invece raggiunto quota 1.196.042.

L'intera penisola conta 56.386 nuove infezioni da coronavirus e 40 vittime. L'incidenza si attesta al 21,8%, dati i 258.456 tamponi processati; negli ospedali italiani sono ricoverate in tutto 5.342 persone in degenza ordinaria nonché 225 in rianimazione.