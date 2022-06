Coronavirus, sono 1.806 i nuovi contagi in Sicilia

916 i guariti, soltanto una la vittima registrata oggi

PALERMO, 27 giugno – Si attesta a 1.806 unità il numero dei contagiati dal coronavirus nelle ultime ventiquattro ore nell'Isola. I tamponi processati sono stati 8.898 e il tasso di positività è pari al 20,2%.

Attualmente in Sicilia sono 67.637 i positivi al Covid, mentre guariti e vittime sono rispettivamente 916 e 1; i ricoverati sono invece 774 in degenza ordinaria e 26 in rianimazione. Nelle province siciliane sono stati rilevati rispettivamente 771 casi a Palermo, 580 a Catania, 146 a Siracusa, 136 a Ragusa, 130 ad Agrigento, 110 a Messina, 96 a Trapani, 74 a Caltanissetta e 35 a Enna. In tutta Italia sono emerse 24.747 nuove infezioni da Covid-19, 63 vittime e un'incidenza del 24,5%.