Nessuno disturbi nonno Alfredo

Anche ieri sera, al Conca D’Oro, qualcuno ha nuovamente infastidito il noto speaker monrealese, lasciandolo senza corrente elettrica presso la sua postazione

MONREALE, 6 luglio - È successo un’altra volta: ieri sera, in occasione del match valido per la quinta giornata del girone B del “Torneo dei Quartieri”, tra Pezzingoli e Villaciambra, qualche ragazzetto, ha pensato ancora una volta di infastidire il noto speaker monrealese staccando il cavo dell’energia elettrica di cui gode la sua postazione, durante il secondo tempo.

Il fatto, così come quanto raccontato a queste colonne dallo stesso Alfredo Segreto, al termine della serata, durante i saluti e prima di lasciare l’impianto, sarebbe stato registrato già nelle partite precedenti. Così com’è possibile apprezzare attraverso la diretta di ieri, relativa alla seconda frazione di gioco, trasmessa dalla sua pagina, poco prima della mezz’ora, lo speaker, fa notare che qualcuno, armato di cattiva educazione, avrebbe staccato il cavo dell’energia che consente l’alimentazione dei dispositivi in suo possesso, compreso lo smartphone, compromettendo dunque il normale streaming della diretta, seguita da tantissimi monrealesi e appassionati di calcio. Legato, per ragioni storiche e familiari ai colori sociali verdeoro “della San Vito Calcio” - questo il termine da lui utilizzato - ha sempre dimostrato il proprio affetto a tutte le squadre partecipanti.

Nonno Alfredo, sin dal primo istante, infatti, ha portato colore e tanto entusiasmo in questa edizione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni, organizzando, frattanto, con l’utilizzo di oggetti, sciarpe, luci stroboscopiche e musica di sottofondo, una postazione alquanto singolare ma del tutto allegra, tanto da raccogliere una considerevole quantità di pubblico, presso il lato occidentale della tribuna del Conca D’Oro, rispetto a quella opposta. Persino noi collaboratori di MonrealeNews, da casa, ci concediamo momenti di zapping tra la nostra diretta live e quella trasmessa dal maestro pizzaiolo, personaggio unico dagli infiniti pseudonimi, che al di là dell’età anagrafica, merita certamente assoluto rispetto.

Oggi, giorno del suo 72 compleanno, la redazione di MonrealeNews, oltre ai sinceri e agli affettuosi auguri, vuole rivolgere lui l’auspicio di poter proseguire serenamente con le sue attività di telecronaca, in questa straordinaria competizione, che non ammette affatto alcun tipo di atto vessatorio: buon lavoro, nonno Alfredo.