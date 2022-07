Coronavirus, sono 6.436 le nuove infezioni in Sicilia

Più di 28 mila i tamponi effettuati, in lieve aumento i ricoverati in ospedale

PALERMO, 10 luglio – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 6.436 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sicilia, a fronte dei 28.095 tamponi processati; l'incidenza è pari al 22,9%.

Le vittime e i guariti sono rispettivamente 7 e 2.669; i ricoverati in ospedale sono 4 in più in degenza ordinaria e 1 in più in rianimazione. Le province dell'Isola contano rispettivamente 1.833 casi (Catania), 1.767 (Palermo), 1.233 (Messina), 674 (Trapani), 644 (Siracusa), 626 (Agrigento), 568 (Ragusa), 416 (Enna) e 321 (Caltanissetta). In tutta la penisola sono stati registrati 79.920 nuovi contagi, 44 vittime e un tasso di positività del 26,3%.