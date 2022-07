Pezzingoli, rifiuti e sporcizia al capolinea del bus, protestano i residenti

Chiedono un intervento efficace di bonifica

MONREALE, 11 luglio – A volte attendere il bus può essere particolarmente fastidioso Soprattutto se l’attesa avviene in un luogo lontano parente dei canoni minimi di decoro e di decenza. Un po’ come avviene nella zona alta di Pezzingoli, dove ha sede il capolinea della linea 3 della ditta Giordano.

Della questione ci siamo occupati diverse volte. Ogni volta sottolineando il comportamento perlomeno incivile di chi scambia il luogo per la propria discarica privata a cielo aperto e vi deposita qualsiasi tipo di rifiuti, riducendolo ad un immondezzaio.

Sacchetti di spazzatura, bottiglie rotte, piatti di plastica sporchi e quant’altro: insomma quanto basta per fra trionfare il degrado. Eppure il luogo è frequentato da chi deve prendere il mezzo pubblico per raggiungere Monreale e che certamente non è lieto di doversi imbattere in rifiuti ed altro tipo materiale.

Si lamentano i residenti, che chiedono un intervento efficace di bonifica, in grado di ripristinare il decoro. Va detto, però, che in diverse circostanze è arrivata l’azione di pulizia, che dopo un po’ è stata vanificata dalla maleducazione di chi crede che sporcare sia giusto.