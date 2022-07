Sfilata di carretti siciliani oggi a Pioppo

L’iniziativa compresa nel programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna

MONREALE, 24 luglio – E’ stata una bella mattinata quella odierna a Pioppo, dove si è tenuta una sfilata di carretti siciliani, lungo la via Provinciale, in pieno centro abitato della frazione. L’iniziativa era compresa fra quelle che sono in corso di svolgimento in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna, patrona di Pioppo.

Clima di festa, quindi, con tanta gente che è accorsa a vedere i tradizionali carretti, simbolo della tradizione siciliana. Numerosi anche i gitanti, in transito dalla frazione per recarsi nelle località balneari e di villeggiatura che si sono intrattenuti a fotografare la sfilata.

A sponsorizzare l’iniziativa è stata la presidenza della Regione che ha fornito un contributo per la realizzazione. Presente il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia e il consigliere comunale, Pioppo Lo Coco.