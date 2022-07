Monreale, dalla Regione oltre 1 milione di euro per gli alloggi popolari di Capo Piano Santa Rosalia

Mario Caputo (FI): “Un importantissimo intervento a salvaguardia dell’intero complesso”

MONREALE, 30 luglio – “Dopo l’apprezzamento e l’approvazione del Cipes circa il progetto redatto dallo IACP per la realizzazione di interventi di risanamento strutturale ed efficientamento energetico per 40 alloggi dell’edilizia economica e popolare di via Capo Piano Santa Rosalia, oggi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità, ha sancito l’esecutività dello stanziamento. Adesso, l’Istituto Autonomo, provvederà in tempi brevi a mandare l’elaborato in gara”.

A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, che negli ultimi mesi aveva avviato interlocuzioni con l’assessore Marco Falcone e con il commissario dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Palermo ed effettuato diversi sopralluoghi per la redazione del progetto definitivo. Il Decreto emesso dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è rivolto agli edifici siti nel Comune di Monreale, lotto 3011.

“Sono grato – ha detto Mario Caputo – al commissario straordinario dello IACP, Fabrizio Pandolfo e all’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone, per avere tempestivamente progettato e finanziato l’importante opera pubblica. Grazie a questo progetto, verranno infatti definite opere di efficientamento energetico e opere infrastrutturali per mettere in sicurezza alcune parti del complesso immobiliare che presentavano cedimenti e situazioni di pericolo. Sono stati previsti anche – ha evidenziato Mario Caputo –interventi di sistemazione degli spazi verdi. Si tratta di un progetto enormemente importante in quanto servirà non soltanto a mettere in sicurezza gli immobili con moderni sistemi di risparmio energetico e di eliminazione di situazioni di criticità strutturali. Ma non solo. Nelle prossime settimane - conclude - verranno emessi ulteriori decreti riguardanti gli edifici di un secondo lotto di via Capo Piano Santa Rosalia e quelli siti in via S.L., positivamente esitati anch’essi dal Cipes”.

Ad esprimere compiacimento, anche i consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, che unitamente al parlamentare avevano tenuto diversi incontri con i residenti del lotto interessato al finanziamento.