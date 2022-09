Al via i lavori di riqualificazione dei locali del Comando di polizia municipale

Costeranno 161 mila euro. Previsti interventi esterni ed interni

MONREALE, 2 settembre – Hanno preso il via i lavori di sistemazione dell’edificio del Comando di polizia municipale di via Venero. Sta per essere completato il montaggio delle impalcature esterne, poi gli interventi veri e propri potranno essere realizzati.

I lavori prevedono una efficace impermeabilizzazione del tetto, la sostituzione di alcuni infissi, il rifacimento dei bagni ed altri interventi all’interno, oltre che una tinteggiatura esterna. Si tratta di lavori che possono essere realizzati grazie ad un bando ministeriale al quale il comune ha partecipato, che avranno il costo di 161 mila euro. Durata prevista: poco meno di due mesi.