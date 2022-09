Venerdì si inaugurano le Casette dell'Acqua

Dal Comune: ''Entreranno in funzione dopo il taglio del nastro, al momento in corso le manutenzioni''

MONREALE, 14 settembre – Non è affatto passato inosservato il provvedimento di Giunta pubblicato ieri nell'albo pretorio cittadino, che confermava l'imminente attivazione delle ormai celebri alle cronache 'Casette dell'Acqua'. Stamattina è altresì giunta dal Comune la comunicazione che l'effettivo taglio del nastro avverrà questo venerdì, alle ore 10.30 presso il distributore sito in Piazza Inghilleri.

Attesa (in)finita. Più di un anno per l'esattezza, come nella cronaca locale si è più e più volte sottolineato. Le Casette dell'Acqua sono certamente state al centro dell'attenzione e della mai sopita curiosità di tutti i possibili utenti. Il ritardo omerico, accumulato nel corso di tutto questo tempo, sembra alla fine esser arrivato a un epilogo ben preciso, addirittura con una data confermata dallo stesso Comune di Monreale, che stamane ha reso noto con un comunicato l'appuntamento per questo venerdì 16 settembre, alle ore 10.30 presso Piazza Inghilleri. ''Il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori e il dirigente dell'area Gestione Risorse Pietrantonio Bevilacqua – si legge nella nota trasmessa – inaugureranno la 'Casetta dell'Acqua' installata nella sede dell'ufficio Tributi di piazza Inghilleri e nelle scuole, a disposizione di studenti e cittadini''. Venerdì dunque, dopo il taglio del nastro, i distributori automatici potranno finalmente entrare in funzione. Attualmente infatti, continua il comunicato del Comune: ''Sono in corso alcuni esami per la potabilità dell'acqua e interventi di manutenzione''.