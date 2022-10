Monreale, ecco il piano traffico del ponte dei defunti

Il comune emana l'ordinanza per regolamentare la circolazione stradale nella zona del cimitero

MONREALE, 27 ottobre – Tanti i visitatori attesi presso il cimitero monumentale, o comunque nelle aree antistanti, in occasione delle festività dei defunti e di Ognissanti. Tanti da render necessaria l'adozione di alcuni provvedimenti per poter comunque garantire una corretta circolazione delle vetture nelle vicinanze.

In base all'ordinanza dirigenziale pubblicata proprio oggi nell'albo pretorio cittadino, infatti, per le giornate di martedì 1 e mercoledì 2 novembre – dalle ore 8 alle 18 - sarà previsto il divieto di sosta lungo la via Pietro Novelli, precisamente nel tratto compreso tra la via Pileri e l'incrocio con la via Circonvallazione sul lato destro della strada in direzione Pioppo. Si potrà dunque sostare sul lato sinistro. Non si potrà neanche accedere e quindi anche sostare nemmeno nell'area antistante il cimitero monumentale, ad eccezione di veicoli autorizzati e muniti di contrassegno H.

Inoltre sarà previsto anche il senso unico di marcia, in direzione Pioppo, lungo la via Pietro Novelli, dall'incrocio con la via Regione Siciliana a quello con la Circonvallazione. Eccezione, in questo caso, è fatta per i mezzi pubblici, che potranno transitare in entrambe le direzioni. Tutte le altre vetture che percorrono la Circonvallazione in direzione di Pioppo al bivio villa Carolina dovranno proseguire per la strada statale 186, mentre quelle in direzione Palermo, al medesimo incrocio, dovranno continuare sulla Circonvallazione, ad eccezione dei residenti di via Valle Cuba.