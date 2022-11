Nuovo sistema di raccolta rifiuti: ecco come cambierà

Lungo la Circonvallazione il punto di raccolta mobile

MONREALE, 3 novembre – Da domani mattina il centro raccolta della Circonvallazione di Monreale diventerà punto mobile per il conferimento giornaliero dei rifiuti.

Lo rende noto l’assessore all’Igiene Urbana Pietro Siragusa che ha dovuto apportare delle modifiche d’accordo con la ditta che gestisce il servizio, alla luce di molte problematiche che sono emerse in questo periodo, causati da una scorretto conferimento dei rifiuti, che potrebbe far perder punti alla percentuale raggiunta nella raccolta differenziata. Tutto ciò a notevole danno dei cittadini virtuosi.

Di seguito si elencano i siti di raccolta e gli orari nel territorio comunale:

Orario 6:00/11:00

Piazzale Candido (Monreale centro)

Via Ponte Parco 12 (Aquino)

Contrada Fiumelato ex casello ferroviario

Ingresso Pino Geli (località Piano Geli)

Piazza Giovanni Paolo II (località San Martino)

Bivio Fiore (località Pioppo/Giacalone)

Orario 11:00/16:00

Piazzale Tricoli (Via Circonvallazione)

Interno Via SM 22 (località Piano Geli)

Piazza Platani (località San Martino)

Poggio San Francesco ( località Pioppo/Giacalone)